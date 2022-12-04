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Вячеслав Володин, занимающий пост спикера Государственной Думы Российской Федерации, написал в своем Telegram-канале, что в западных странах начали конфисковать имущество многих российских предпринимателей, причем некоторых из них даже арестовали.

Володин пишет, что на Западе сначала приняли решение о конфискации дорогого имущества, которое принадлежало российским бизнесменам. Речь шла о конфискации такого дорогого имущества, как яхты, дорогие автомобили, виллы и даже самолеты, которыми владели некоторые российские предприниматели. Теперь же, как уточнил Володин, некоторые «страдальцы», которые решили покинуть территорию Российской Федерации, сами были арестованы на Западе.

Поэтому Володин решил напомнить всем, что еще 20 лет назад Владимир Путин во время одного из своих выступлений заявил, что все российские бизнесмены, которые хранят свои деньги и имущество заграницей, замучаются «пыль глотать» в попытках вернуть свои средства себе.

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