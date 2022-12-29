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Александр Сладков, военный корреспондент, в своем канале Телеграм написал, что всегда считал одесситов особенными людьми. Ему казалось, что они гордые и сильные, пишет «МК».

Но после того, как власти города снесли памятник Екатерине Великой, военкор понял, что заблуждался, а настоящих одесситов осталось мало.

Журналист пишет, что уже не уверен, что Дерибасовская улица не будет называться Бандеровской. Военкор отметил, что Жозеп де Рипас, основатель города, имеет такое же отношение к нынешней спецоперации, как и Екатерина Великая.

Сладков пишет, что возведение Одессы началось по указу императрицы. Но она не сжигала людей и не состояла в «Азове» (запрещенная в России организация). Военкор отметил, что союзные силы получили уверенность в том, что СВО должна достичь поставленных целей.

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