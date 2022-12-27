Александр Жилин, военный эксперт, рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» о запуске северокорейских дронов и новых планах США.

Эксперт заявил, что Пхеньян, запустив свои беспилотники, пошел на провокацию. КНДР показывает себя как государство, которое способно отстоять свои интересы и на других территориях.

Северная Корея имеет современные дроны, поскольку всегда использовала прежний СССР как источник новых технологий и импортирования специалистов. Пхеньян своевременно овладел конструкторской мыслью и теперь система развивается сама по себе.

Александр Жилин также уточнил, что на территории Южной Кореи стоят американские базы с их «Патриотами» и «Абрамсами». Но даже при возникновении конфликта между двумя Кореями Америка вмешиваться не будет. Задача США – завязать новый конфликт между Северной и Южной Кореей и втянуть в него Россию и Китай. Американцы любят расставлять стратегические ловушки.