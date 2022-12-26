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Журналисты информационного агентства URA.RU пообщались с членом-корреспондентом Академии военных наук России Владимиром Козином. В ходе беседы военный эксперт заявил, что для решения проблемы с ударами стратегическими БПЛА ВСУ по целям в тылу России, необходимо нанести ракетные удары по складам с такими БПЛА, которые находятся на территории Украины.

Напомним, что МО РФ сообщает о новой атаке украинских БПЛА на аэродром в Энгельсе. По информации оборонного ведомства, украинские беспилотники были сбиты на подлете к аэродрому, однако в результате падения обломков несколько российских военных получили смертельные ранения.

Военный эксперт Козин предлагает уничтожать подобные беспилотные летательные аппараты ВСУ, которые способны наносить удары по объектам ВС РФ, находящимся в глубоком тылу, на территории Украины. Козин предлагает нанести массированный ракетный удар по складам БПЛА ВСУ и взлетно-посадочным полосам, которые находятся на территории Украины.

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