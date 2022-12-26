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Сергей Хатылев, военный эксперт, рассказал, что новый удар по военному аэродрому в Энгельсе под Саратовом скорее всего нанесла диверсионная группа, сообщает «Московский Комсомолец».

Специалист рассказал, что дрон не мог пройти такое расстояние через всю Россию, если бы был запущен с территории Украины. Ему пришлось бы преодолеть три рубежа российских ПВО, что невозможно.

По мнению Хатылева, дрон был запущен либо диверсантами с территории рядом с Энгельсом, либо с соседнего Казахстана, где ПВО не отличаются особо эффективной работой. Только таким образом беспилотник смог бы пройти мимо охранных систем на малой высоте.

Предполагается, что беспилотник нес на борту взрывчатые вещества, поэтому при попытке его ликвидации он нанес удар по военнослужащим.

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