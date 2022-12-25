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Как сообщает РИА Новости, в воскресенье в окрестностях острова Тайвань вооруженные силы КНР провели свои военные учения, задействовав при этом различные рода войск. С таким заявлением выступил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И в социальной сети WeChat.

Как сообщает Ши И, совместное патрулирование с применением различных видов и родов войск совмещенное с практическими военными учениями военно-морских и военно-воздушных сил вооруженных сил Китая было организовано Восточной зоной боевого командования НОАК 25 декабря возле острова Тайвань.

Китайская сторона отмечает, что данные военные учения были организованы НОАК, чтобы продемонстрировать «решительный ответ» КНР на провокационные действия США, которые направлены на дестабилизацию тайваньского вопроса. Также Ши И отмечает, что вооруженные силы Восточной зоны боевого командования НОАК будут и дальше предпринимать решительные меры, которые направлены на защиту национального суверенитета и территориальную целостность КНР.

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