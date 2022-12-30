Следствием ракетного удара ВС России по украинским объектам 29 декабря стала блокировка поставок западного оружия на Украину в тыловых территориях. Об пишет Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу российского Министерства обороны.

В сообщении говорится, что вследствие массированного удара при помощи высокоточных ракет на Украине полностью заблокированы перевозки иностранного оружия посредством железнодорожных путей.

Удары наносились с воздуха и моря и дополнительно были направлены на военные объекты и объекты украинской энергетической инфраструктуры, которая обеспечивала работу украинского оборонно-промышленного комплекса. В результате на Украине полностью остановлено производство боеприпасов и работы по ремонту боевой техники.