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Как сообщает издание «Русская весна», подразделения вооруженных сил Украины пытались провести наступление в направлении Кременной в окрестностях населенного пункта Шипиловка, расположенного в Луганской Народной Республике. Однако попытка прорвать оборону российских войск не увенчалась успехом для бойцов ВСУ, которые вынуждены были отступить после того, как понесли большие потери.

Российские разведчики смогли выявить наступающие подразделения вооруженных сил Украины еще на подходе к российским позициям, что позволило российским бойцам Западного военного округа и группировки «Отважных» встретить противника заградительным огнем. В результате боя было уничтожено несколько единиц бронированной и автомобильной техники противника. Также было ликвидировано примерно два взвода штурмовой пехоты вооруженных сил Украины.

Сообщается, что в районе населенного пункта Макеевка вооруженные силы Российской Федерации перешли в наступление. В результате ожесточенных боев российские бойцы смогли занять несколько позиций украинской армии.

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