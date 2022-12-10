Как сообщает «Военное дело», военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают освобождать территорию республик Донбасса от бойцов вооруженных сил Украины. Огневые позиции украинских бойцов уничтожаются при помощи артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Военкоры «Русской весны» выложили видео, на котором показано как при помощи беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие уничтожают позиции ВСУ. На кадрах видно, как российский беспилотный летательный аппарат обнаружил укрепленную огневую позицию украинских военных и сбросил на них осколочную бомбу. В результате взрыва украинские солдаты получили осколочные ранения.

Выявленный с помощью российского разведывательного дрона наблюдательный пункт ВСУ был уничтожен в результате прямого попадания артиллерийского снаряда. Воздушной разведкой и корректировкой огня артиллерии занимались военнослужащие 3-й гвардейской бригады ДНР.