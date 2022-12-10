ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Военное дело», военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают освобождать территорию республик Донбасса от бойцов вооруженных сил Украины. Огневые позиции украинских бойцов уничтожаются при помощи артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Военкоры «Русской весны» выложили видео, на котором показано как при помощи беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие уничтожают позиции ВСУ. На кадрах видно, как российский беспилотный летательный аппарат обнаружил укрепленную огневую позицию украинских военных и сбросил на них осколочную бомбу. В результате взрыва украинские солдаты получили осколочные ранения.

Выявленный с помощью российского разведывательного дрона наблюдательный пункт ВСУ был уничтожен в результате прямого попадания артиллерийского снаряда. Воздушной разведкой и корректировкой огня артиллерии занимались военнослужащие 3-й гвардейской бригады ДНР.

Вам может понравиться

Шторы и оговорка Беглова подтвердили, что «прямая линия» была записана заранее

«Прямая линия» с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым провалилась. В Сети появились кадры, подтверждающие, что эфир с градоначальником, скорее всего, был записан заранее. Это также объясняют и «технические неполадки» во время

МО РФ: путь украинского военнослужащего от принудительной мобилизации до плена

На официальном интернет-ресурсе Министерства обороны Российской Федерации была опубликована видеозапись с рассказом пленного украинского солдата Александра Пасечника. Пленный украинский военнослужащий поведал о том, что украинские власти его заставили пойти на

Часть Херсона и Одесса остались без электроснабжения

Обстрелы энергетических объектов Украины ВС РФ привели к тому, что в Одесской области отключено электрообеспечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Телеграм-канал главы военной администрации Одесской области Максима Марченко.