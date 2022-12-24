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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что за минувшие сутки военнослужащими НМ ЛНР было уничтожено до 70 украинских боевиков. Сообщение было опубликовано 24 декабря в официальном Телеграм-канале Народной милиции Луганской Народной Республики.

В ходе активных наступательных действий, кроме живой силы бойцами Народной милиции Луганской Народной Республики было обезврежено 4 бронетранспортера, 2 танка, артиллерийскую установку, БПЛА и 17 специальных военных автомобилей.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции для защиты мирного населения Донбасса и освобождения его территорий от националистического киевского режима. Также целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины.

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