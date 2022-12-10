Военные корреспонденты проекта «Русская весна» опубликовали в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видеокадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, который помогает бойцам Народной Милиции находить цели и корректировать огонь артиллерии по ним.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат бойцов 3-й гвардейской бригады Народной Милиции ДНР обнаружил позиции военнослужащих ВСУ и скинул на них осколочную бомбу. В результате несколько украинских бойцов получили осколочные ранения. Также на кадрах видно, как БПЛА обнаружил наблюдательный пункт украинских военнослужащих, который был уничтожен в результате точного выстрела из артиллерийского орудия Народной Милиции ДНР.

В который раз опубликованные кадры свидетельствуют об очень важной роли разведывательных и ударных дронов на поле боя, которые позволяют вовремя выявлять позиции противника.