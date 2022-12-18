Как сообщает «Московский Комсомолец», Андрей Юсов, представляющий главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), отвечая на вопросы в эфире национального телевизионного марафона, заявил, что вооруженные силы Российской Федерации готовятся к очередному масштабному наступлению, которое может состояться уже этой зимой.

Информацию о том, что российская армия подготавливает резервы для будущего наступления на Киев в зимний период, предоставил и главком ВСУ Валерий Залужный в своем интервью, которое было опубликовано в издании The Economist.

Андрей Юсов сообщил, что в данный момент российская армия не ведет подготовку ударных подразделений и не размещает их в непосредственной близости к границе с Украиной. Однако, по его словам, речь идет только о текущем моменте. Поэтому нельзя исключать тот факт, что такие планы у ВС РФ имеются.

Также он отметил, что если ситуация начнет кардинально меняться, то соответствующие данные сразу же станут известны и разведке НАТО, которая обязательно поделится информацией с ВСУ.