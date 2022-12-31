Как сообщают военные корреспонденты портала «Русская весна», в ночь на 31 декабря 2022 года российскими вооруженными силами был нанесен ракетный удар по зданию УВД, которое расположено в Красном Лимане.

В Telegram-канале «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе» были опубликованы кадры, на которых можно увидеть разрушительные последствия ракетного удара вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, что Красный Лиман находится под оккупацией ВСУ и расположен на севере ДНР.

Сообщается, что по предварительным данным внутри здания УВД располагался личный состав сотрудников полиции, а также военнослужащих 15-го батальона национальной гвардии Украины. В результате ракетного удара была уничтожена колесная техника полиции, которая была припаркована во внутреннем дворе, а также есть жертвы среди личного состава.

Напомним, что также портал «Русская весна» сообщал о том, что ВС РФ при помощи ОТРК «Искандер» поразили военные казармы ВСУ в Черниговской области.