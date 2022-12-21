Военкор Ярем в своем Telegram-канале сообщает, что бойцы вооруженных сил Украины в определенных районах Бахмута (прежнее название Артемовск) начали готовиться к круговой обороне. Украинские подразделения превращают жилые многоквартирные дома в настоящие крепости.

Российский военный корреспондент пишет, что украинские военные оборудовали в многоквартирных домах наблюдательные и снайперские позиции на верхних этажах, а первые этажи подготовили к долговременной круговой обороне. Также военкор отмечает, что украинские солдаты начали активно копать траншеи уже в самом городе.

Причем, как отмечает Ярема, украинские военнослужащие копают не зигзагообразные с выступающими огневыми позициями, а прямые траншеи, которые соединяют близлежащие многоквартирные дома в единую оборонительную систему.

Также военкор Ярема отмечает, что отдельные украинские военнослужащие продолжают фотографироваться среди городских улиц Бахмута, чтобы показать, что город все еще находится под контролем ВСУ.