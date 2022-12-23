Дмитрий Стешин, российский военкор, рассказал, что военные Украины понесли существенные потери в районе Артемовска. Озвученные цифры заставили Запад запаниковать, к тому же армия Украины утратила много живой силы и бронетехники.

Указывается, что украинские военные лишились около 100 танков. А та бронетехника, которая сохранилась, требует ремонта, который делать нечем.

Стешин рассказывает, что российские бойцы работают по бронетехнике врага и определяют ее с помощью тепловизора. Также у российских разведчиков есть современные средства наблюдения, которые называются «Ирония». Они способны работать на большом расстоянии, до 5-7 километров. А так как у ВС Украины уже нет артиллерии, то российская артиллерия работает по целям без помех.

Также эксперт уточнил, что боевые действия под Артемовском показали эффективность тактики длительного перемалывания врага.