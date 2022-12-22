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Минувшей ночью ВСУ провели обстрел гостиницы в Донецке, где находился Дмитрий Рогозин. Украинские спецслужбы разрабатывают планы по ликвидации любого чиновника, который находится в зоне СВО. Военный корреспондент, Александр Сладков, заявил, что ночной обстрел стал доказательством. Об этом пишет МК.

Военкор говорит, что Зеленский спокойно «разъезжает» по Херсону и Артемовску, и Россия даже не создала видимость угрозы. По мнению Сладкова, Россия может получать разведданные более высокого уровня и должна делать ответы на диверсии со стороны врага.

Военный корреспондент добавил, что у конкретных «персонажей» должны ноги трястись от страха и днем, и ночью. Они должны понимать, что опасность всегда рядом.

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