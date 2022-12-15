Военный корреспондент Александр Сладков в своем Телеграм-канале выложил видео, на котором отображены последствия обстрела украинскими боевиками центра города Донецка. Отметим, что самый масштабный обстрел города Донецка произошел сегодня, 15 декабря. Такого массированного обстрела мирной инфраструктуры города и жилых домов еще не было за всю историю конфликта.

На видеокадрах отображены разрушения, полученные от нанесения реактивных и артиллерийских снарядов ВСУ. Александр Слаков подписал опубликованное фразой: «Донецк. Печально…»

На момент публикации видео, военкор написал, что в результате обстрела уже есть пятеро пострадавших, в числе которых один ребенок. По его словам, скорее всего, численность пострадавших будет расти. На данный момент известно, что в результате обстрела ВСУ число пострадавших составило 10 человек, включая 10-летнего ребенка.

Как сообщил глава города Алексей Кулемзин, это был самый мощный обстрел за последние 8 лет конфликта на Донбассе. В результате ударов пострадали жилые дома, церкви, учебные заведения, торговые центры.