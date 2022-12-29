В Telegram-канале WarGonzo была опубликована информация об оперативной обстановке в окрестностях населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). Актуальными данными со ссылкой на источники на местах поделился военный корреспондент Тимофей Ермаков.

Военкор заявил, что подразделения ВС РФ смогли занять позиции в южной части города – от улицы Тургенева до Мариупольского кладбища. Также сообщается, что в восточной части Артемовска вооруженные силы России смогли продвинуться вдоль улицы Шевченко в районе за дамбой до кварталов, которые находятся недалеко от перекрестка с улицей Северная.

В районе, где находится частный сектор от улицы Максименко до Гаршина, ВСУ смогли прочно укрепиться, их оборонные позиции вырыты в три эшелона. ВС РФ, по словам военкора, смогли установить только частичный контроль над частным сектором. От частного сектора и до самого центра города идут очень динамичные и ожесточенные уличные бои.