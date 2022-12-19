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Как сообщает портал «Военное обозрение», начальник управления персонала Сухопутных войск Украины Роман Горбач сделал заявление, что новой волны мобилизации в Украине в 2023 году не будет. По его словам, дополнительный набор в ВСУ происходит только согласно установленным планам.

Однако Роман Горбач отметил, что при составлении планов по призыву в ряды ВСУ берется во внимание и проведенная в Российской Федерации мобилизация военнослужащих. По его словам, украинское военное руководство учитывает большое количество факторов, а также возможные сценарии развития ситуации. Таким образом, невозможно не учитывать мобилизацию от 200 до 300 тысяч военнослужащих в Российской Федерации, уточнил Горбач.

Сообщается, что в данный момент основу ВСУ составляют граждане Украины, которые преимущественно проживают в юго-восточных регионах страны. Многие военные аналитики отмечают, что таким образом руководство Украины хочет сократить неблагонадежное русскоязычное население страны, которое может проявлять симпатию к России.

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