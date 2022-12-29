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Как сообщает РИА Новости, Олег Коновалов, занимающий пост военного комиссара Брестской области Белоруссии, заявил, что падение украинской ракеты на территории Белоруссии очень похоже на случай, который произошел в Польше.

В Telegram-канале Брестского облисполкома было опубликовано видео с сообщением от военного комиссара Брестской области, в котором он сообщил, что 29 декабря в 10 утра на территории Белоруссии в Ивановском районе было зафиксировано падение, по предварительным данным, зенитной ракеты украинского комплекса ПВО С-300. Коновалов сообщает, что данный случай очень напоминает инцидент с падением украинской ракеты на территории Польши.

Также Коновалов добавил, что, к сожалению, такие случаи бывают в нынешней ситуации, однако, по его заверению, жителям данного региона Белоруссии не стоит волноваться. Напомним, что ранее министр обороны Белоруссии сообщил о том, что силами ПВО республики была сбита зенитная управляемая ракета С-300, которая была запущена со стороны Украины.

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