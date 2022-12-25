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Французское радио Radiofrance, ссылаясь на Станиславу Нажмитдинову, специалиста по продажам, сообщило, что магазины в России как и прежде переполнены различными товарами мировых брендов. Среди них много и предметов роскоши. Об этом пишет РИА Новости.

В материале говорится, что большинство крупных производителей Европы указывают на свое бессилие перед разнообразными вариантами обхода санкций. Они называют рынок России для поставок товаров особенно привлекательным.

Нажмитдинова отметила, что любые предметы роскоши в России доступны для тех, кому их нужно купить. Просто после введения западных санкций сложнее стало выстраивать логистику. Но в действительности приобрести в российских магазинах можно все, что необходимо покупателям.

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