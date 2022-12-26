На страницах польского интернет-портала Interia появилась информация о том, что количество краж в продуктовых магазинах в 2022 году увеличилось на целых 30 % по сравнению с минувшим годом. Как сообщается в интернет-издании, причиной воровства является предельный уровень бедности, в котором оказались многие жители Польши из-за рекордного роста инфляции.

Если ранее кражи в магазинах были на дорогостоящие товары, например электронику, то сейчас люди чаще всего стали воровать еду и алкоголь. Воры стали уносить дорогостоящие продукты питания. Причем кражи происходят практически в открытой форме – воры кладут в корзину по несколько видов товаров и просто выбегают из магазина.

По словам многих экспертов, рост уровня краж связан именно с неблагоприятной социальной ситуацией в Польше. За счет высокого уровня инфляции, за чертой бедности оказалось множество поляков. И на воровство продуктов, чаще всего, людей толкает элементарный голод.