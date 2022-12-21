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Как сообщает ТАСС, президент Российской Федерации присутствовал на неформальной встрече с награжденными государственными наградами гражданами, проходившей в Кремле, во время которой Владимир Путин вспомнил шутку про Советский Союз.

Во время неформальной встречи с гостями, которые получили государственные награды во вторник, российский президент хотел чокнуться бокалом шампанского с российским композитором Игорем Матвиенко, которые недавно был удостоен звания «Народного артиста Российской Федерации». Однако Матвиенко в ответ на жест Путина протянул вперед сверток из бумаг. Народный артист объяснил, что ему не хватило бокала с шампанским.

Находившийся рядом врио главы ДНР Денис Пушилин отдал свой бокал шампанского Игорю Матвиенко. Тем временем, Владимир Путин распорядился принести еще бокалов с шампанским, а также рассказал присутствующим шутку, которая была популярна в Советском Союзе. Путин пошутил, что в Советском Союзе было все, вот только хватало не всем.

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