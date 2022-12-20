Российский президент Владимир Путин во время торжественного мероприятия, на котором вручались медали «Золотая Звезда» Героям России, сделал заявление, что все военнослужащие российской армии, несущие службу на передовой, являются настоящими героями. Трансляция торжественных мероприятий велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин, вручая награды, поблагодарил всех военнослужащих за верную службу Отечеству, за верность идеалам, которые во все времена объединяли настоящих патриотов России. Также российский президент обратился к военнослужащим, которые находятся на передовой, поблагодарив их за службу и назвав их настоящими героями.

Президент РФ заявил, что все глобальные перемены, которые сейчас происходят на планете, в итоге приведут к положительным результатам, а Россия сможет построить более справедливый мир. Напомним, что ранее Владимир Путин во время встречи с матерями, чьи дети несут службу в зоне СВО, заявил, что частичная мобилизация завершена.