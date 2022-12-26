Воздушно-космические силы России получат на вооружение обновленные ракетоносцы Ту-95МСМ и Ту-22М3М, которые должны поступить в строевые части уже в 2023 году. Соответствующей информацией поделился командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его словам, командованием контролируется качество ремонта авиационной техники, в том числе производится контроль летных испытаний.

На данный момент, отметил Кобылаш, стратегические авианосцы Ту-160 и Ту-95МС, которые находятся в боевом составе а также дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 проходят модернизацию. Благодаря усовершенствованию, характеристики военных самолетов значительно улучшатся, включая средства поражения.

Отмечается, что модернизируются основные боевые самолеты до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М. Возобновлен выпуск авиакомплекса Ту-160 на уровне Ту-160М. Сообщается, что на вооружение данные самолеты поступят в 2023 году.