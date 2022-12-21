Американское издание National Review опубликовало статью, согласно которой визит президента Украины Владимира Зеленского в США может отрицательно повлиять на дальнейшую поддержку Украины. В материале делается акцент на том, что для украинского лидера очень важно не потерять западное финансирование а также западное внимание. Именно поэтому он решился на осуществление визита в Белый Дом.

Автор статьи отмечает, что Зеленский зря решился на поездку в США в то время, как на Украине идут боевые действия, а мужчинам призывного возраста запрещено покидать пределы страны. Таким образом, его визит может спровоцировать шквал критики в его адрес со стороны его противников внутри страны, так и за ее пределами.

Согласно сообщениям средств массовой информации, в планы украинского президента Владимира Зеленского входит визит в Вашингтон для встречи с американским президентом. Есть предположения, что 22 декабря Зеленский будет выступать перед Конгрессом США.

По мнению читателей издания, в такой способ, Зеленский решил «выпросить» у Вашингтона очередную «подачку».