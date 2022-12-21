ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание National Review опубликовало статью, согласно которой визит президента Украины Владимира Зеленского в США может отрицательно повлиять на дальнейшую поддержку Украины. В материале делается акцент на том, что для украинского лидера очень важно не потерять западное финансирование а также западное внимание. Именно поэтому он решился на осуществление визита в Белый Дом.

Автор статьи отмечает, что Зеленский зря решился на поездку в США в то время, как на Украине идут боевые действия, а мужчинам призывного возраста запрещено покидать пределы страны. Таким образом, его визит может спровоцировать шквал критики в его адрес со стороны его противников внутри страны, так и за ее пределами.

Согласно сообщениям средств массовой информации, в планы украинского президента Владимира Зеленского входит визит в Вашингтон для встречи с американским президентом. Есть предположения, что 22 декабря Зеленский будет выступать перед Конгрессом США.

По мнению читателей издания, в такой способ, Зеленский решил «выпросить» у Вашингтона очередную «подачку».

Вам может понравиться

ВСУ израсходовали примерно 80% ракет для ЗРК Iris-T на перехват российских «обманок», которые не имеют боевой части

Как сообщает портал «Военное обозрение», регулярные массированные обстрелы ракетами и беспилотниками объектов, которые находятся на территории Украины, позволили ВС РФ выявить расположение большинства комплексов ПВО ВСУ. Причем во время некоторых

Цель космической программы Китая – открыть первое лунное жилище через 6 лет

Власти Китайской Народной Республики серьезно настроены построить первую постоянную станцию на Луне. Последний визит человека на Луну был совершен в 1972 году. Всего их было 6 и все совершили американские

Опублкованы кадры штурма российскими бойцами позиций ВСУ в Сватово

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» выложил видеокадры, на которых можно увидеть, как российские военные осуществляют штурм ВСУ в районе Сватово. В сообщении говорится, что видео сняли сами бойцы, которые двигаются с