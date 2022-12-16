Военный корреспондент Ярем в своем Telegram-канале опубликовал кадры с зачисткой населенного пункта Яковлевка, которая производилась усилиями штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Передовые отряды «музыкантов» занимаются зачисткой населенного пункта, пока основные подразделения вооруженных сил России подтягиваются со второй линии. После установления полного контроля над селом Яковлевка, российские военнослужащие смогут начать организовывать атаку в направлении населенного пункта Соледар.

В Telegram-канале «Рыбарь» была опубликована информация об актуальной обстановке на Соледарском направлении. В восточной части Артемовска группы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои, однако ВСУ пока держит оборону в хорошо укрепленных районах городской застройки.

В районе населенного пункта Озаряновка украинские вооруженные силы в составе трех батальонов организовали контрнаступление. Российская армия смогла отбить попытку ВСУ контратаковать. Сообщается, что подразделения 28 ОМБР и 46 ОАЭМБР понесли огромные потери, в одной из рот убито и ранено до 84% от изначальной численности.