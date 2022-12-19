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Известный румынский военный аналитик Валентин Василеску в материале издания «ПолитРоссия» выразил свое мнение, что данные натовской разведки о будущих планах ведения боевых действий вооруженными силами России в зоне СВО противоречат элементарной военной логике.

По его словам, эксперты НАТО и главком ВСУ Залужный недавно заявили, что российская армия готовит очередное масштабное наступление в направлении Киева. Однако, по мнению Василеску, начиная с октября ВС РФ начали реализовывать новую стратегию в зоне СВО, одним из ключевых моментов которой стали масштабные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Василеску уверен, что перебои с электроэнергией препятствуют своевременной доставки к линии фронта западных вооружений, запчастей для ремонта энергетической инфраструктуры, а также создают дефицит топлива. Вторым этапом новой стратегии Суровикина, по мнению румынского военного эксперта, станет продолжение уничтожения энергетики Украины совмещенной с ракетными ударами по местам хранения западных образцов вооружений.

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