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В зоне специальной операции на территории Украины проходит «противостояние мин». Это значит, что противники занимаются минированием местности, где идут бои.

Бойцы ВСУ в ходе отступления активно устанавливают мины на дорогах и их обочинах, различных съездах и успешно маскируют их. Российские саперы находят мины различных моделей вперемешку – и противопехотные, и противотанковые.

Чаще всего украинские силовики применяют МОН-50, это осколочная противопехотная мина, которая имеет направленное поражение. Популярна ПМН – противопехотная нажимная мина и ОЗМ-72 – это осколочная противопехотная выпрыгивающая мина.

Оставляют ВСУ и много мин-лепестков ПФМ-1, несмотря на том, что они запрещены к применению конвенцией ООН. Их использование создание угрозу жизни мирному населению.

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