Как сообщает «Военное обозрение», европейские страны продолжают поставлять киевскому режиму военную технику, причем некоторые страны буквально отдают свои последние запасы. Даже небольшая Словения, с населением всего около двух миллионов человек, решила отправить на территорию Украины партию своих танков M-55S в количестве 28 единиц. Взамен армия Словении получила 35 грузовых автомобилей с колесной формулой 8х8 и пять автоцистерн немецкого производства.

Сообщается, что в Сети появилась информация о появлении словенских танков на линии фронта. Однако на каком именно участке фронта ВСУ используют данную технику, пока информации нет.

Напомним, что словенские танки М-55S представляют собой модернизированную версию советского танка Т-55, который выпускался в СССР с 1958 по 1979 года. Еще в начале 90-х годов примерно 30 машин были модернизированы израильской компанией Elbit Systems. В результате модернизации на танк была установлена английская 105-мм пушка L7A1, динамическая защита израильского производства Super Blazer, современные средства связи, наблюдения и управления огнем.