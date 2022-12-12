Как сообщает портал foreigncombatants, 11 декабря в зоне проведения специальной военной операции была уничтожена американская наемница ВСУ по имени Ребекка Мацировски в результате удара из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Подробности были позже опубликованы в Telegram-канале TrackANaziMerc. Сообщается со ссылкой на личную страничку в социальной сети одной из ее подруг, что гражданка Соединенных Штатов Америки прибыла на территорию Украины, чтобы оказывать посильную помощь. Однако, по словам подруги, она случайно оказалась слишком близко к линии фронта и была убита в результате обстрела из «Солнцепека».

Из открытых источников известно, что гражданка США Ребекка Мацировски постоянно проживала в штате Денвер, где работала медицинской сестрой в одной из больниц города. Похоже, что это первый подтвержденный случай гибели американской гражданки в зоне боевых действий на территории Украины.