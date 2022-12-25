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Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», в своем канале Телеграм написал о создании в Запорожской области глубоко эшелонированной линии обороны с укрепленными районами.

Со слов Рогова, построенная линия необходима для того, что предотвратить любые попытки атаки со стороны противника.

О постройке укрепрайонов Рогов уже говорил в ноябре. Тогда он отметил, что идет работа по созданию укрепленных районов на линии фронта в северных районах Запорожья. Это необходимо из-за того, что ВСУ возможно предпримут попытки пойти в наступление. Параллельно ведется работа и по усилению линии обороны.

Сейчас, со слов Владимира Рогова, возведение оборонительных сооружений по линии фронта уже идет к завершению.

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