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На северные и западные районы Японии обрушились мощнейшие снегопады. В результате стихии погибли 17 японцев, а 110 человек получили различные травмы. Об этом сообщила японская тв-компания Fuji, ссылаясь на пожарную охрану.

Вдоль побережья Японского моря в западной части страны снегопады идут с 17 декабря. На сегодняшний день высота выпавшего снега составляет около 169 см.

Основной причиной, по которой гибли или травмировались люди, была работа по очистке снега около частных владений или с крыш домов.

В результате стихийных снегопадов в ряде районов отключили подачу электроэнергии. Жители префектуры Ниигата уже девятый день живут без света, от электричества отключены около 1000 частных домов японцев.

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