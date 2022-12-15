Вооруженными силами Украины подтверждается информация о том, что армия ВС РФ продвигается по городу Бахмут (Артемовск). Сообщается, что украинские военнослужащие активно комментируют ситуацию, сложившуюся в окрестностях и черте города Бахмут. Ими подтверждается информация, что российские солдаты уже находятся в черте города. Под контролем ВС РФ находятся уже несколько улиц населенного пункта. Соответствующую информацию передает издание «Военное обозрение».

Сообщение от украинских боевиков появилось в социальных сетях совсем недавно и записано оно было с района города, в котором сейчас относительно спокойно. По словам украинских военных, они будут прилагать все усилия, чтобы не дать армии ВС РФ взять населенный пункт под контроль. Комментаторы под данным постом оставили сообщения, что эти военнослужащие сейчас не перебывают на линии соприкосновения.

Стоит отметить, что украинские боевики не сообщили того, что ВС РФ теперь контролируют дорогу со стороны населенного пункта Константиновка. Также российскими военными уже занят въезд в город Бахмут со стороны Часова Яра.