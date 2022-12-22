В турецкой газете Sabah опубликована статья обозревателя Берджана Тутара, в которой говорится о том, что запад решил принести Украину в жертву ради достижения своих целей в отношении РФ. По словам автора статьи, коллективный Запад не мог вступить в прямой конфликт с Российской Федерацией. Именно поэтому в качестве жертвы была выбрана Украина. Таким образом, Запад старается добиться своих собственных целей, а интересы украинского народа совершенно не учитываются.

Обозреватель издания Sabah в данном материале пишет, что Вашингтон вместе со своими союзниками открыто не вступают в конфронтацию с РФ на фоне украинского конфликта. И это лидеры Североатлантического альянса объясняют тем, что Украина не является их членом.

Журналист выражает мнение, что на самом деле, Запад боится напрямую вступать в конфликт с Россией. Он отмечает, что Штаты вместе со своими сторонниками на Украине не смогут одержать победу. Они потерпят поражение, как это было во Вьетнаме, Афганистане, Ираке.