Как сообщает РИА Новости, в центральной части города Донецк горят два жилых дома. Пожар начался сразу после того, как центральная часть города подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

Представители Донецкой Народной Республики, которые входят в состав Совместного центра контроля и координации вопросов по военным преступлениям ВСУ, заявили, что украинскими военнослужащими было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по жилым домам, расположенным в Ворошиловском районе Донецка.

После ракетного обстрела два жилых дома, которые расположены по улицам Артема и Постышева, загорелись. Сообщается, что в одном из жилых зданий было расположено агентство по оказанию ритуальных услуг. Местные власти сообщили, что на месте уже работают работники МЧС. Однако их работа осложнена тем, что в этом районе не работает водоснабжение. Информация о возможных жертвах уточняется.