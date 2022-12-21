Как сообщает портал Pravda.ru, неожиданный визит Владимира Зеленского в США необходим американскому президенту Джо Байдену для поднятия своего имиджа, а украинскому президенту для решения личных вопросов, таких как гарантий безопасности в случае его бегства в США.

Как сообщает в своем материале The New York Times, официально украинский лидер прибыл с визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с Джо Байденом, а затем выступить в Конгрессе на совместном заседании. По информации издания, Джо Байден во время встречи должен будет объявить о выделении дополнительных 1,8 млрд долларов помощи Украине.

Также по информации американского издания, президент США Джо Байден стремится до 3 января, когда в Конгрессе большинство будет у Республиканцев, принять новый законопроект о предоставлении нового пакета помощи в размере 50 млрд долларов. Однако, как заявил республиканец Кевин Маккарти, депутаты его партии не намерены предоставлять Украине подобный «карт-бланш».