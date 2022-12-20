Как сообщает издание «Украина.ру», 20 декабря в журнале The American Conservative была опубликована статья полковника ВС США в отставке Дугласа Макгрегора. В опубликованном материале сообщается, что администрация Джо Байдена не спешит начинать мирные переговоры для прекращения конфликта на территории Украины, а вместо этого подталкивает украинские власти к обострению боевых действий, не обращая никакого внимания на мнение союзников и народа.

Макгрегор назвал свою статью «Вашингтон продлевает страдания Украины», в которой он отмечает, что украинская власть оказалась в очень незавидном положении. Полковник США в отставке отмечает, что больницы в Украине переполнены раненными украинскими военнослужащими. При этом украинский президент, которого Макгрегор называет агентом Вашингтона в Киеве, израсходовал значительную часть человеческого ресурса ВСУ и большую часть военной помощи Запада в серии безумных контрнаступлений, которые изначально были обречены на провал.

Автор статьи отмечает, что увеличение поставок западных систем вооружений ВСУ спровоцирует только затягивание боевых действий, что никак не поможет простому народу Украины. При этом Макгрегор отмечает, что курс, выбранный Вашингтоном, на затягивание конфликта на Украине, не поддерживают даже союзники США по НАТО.