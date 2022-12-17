Украинский конфликт заставил экспертов не раз сравнивать характеристики реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и российские «Торнадо», выделяя у каждой свои плюсы и минусы. В последние дни Россия поставила в зону боевых действий на Украине модернизированные варианты своих систем, что породило новые обсуждения. Об этом пишет чешский военный сайт Security Magazin. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Украина в противостоянии с российскими войсками в очень большой степени опирается на поставленные из США тактические ракетные установки HIMARS. Помимо этого и дальнобойных беспилотников, способных нести ракеты или бомбы, украинские военные также имеют на вооружении TRLG-230 производства Турции. Ракеты этой РСЗО обладают возможностями лазерного наведения и способны поражать движущиеся цели.

«Ракетная установка HIMARS превосходит возможности российских аналогов главным образом не по дальности, а по точности наведения ракет», – подчеркивает чешское издание. Оно также указывает, что американская администрация установила определенные правила поставок в Украину своих РСЗО, в том числе ограничения по номенклатуре программного и аппаратного обеспечения, а Россия никаких подобных ограничений не вводит.

Впрочем, отмечает Security Magazin, у Киева есть много обходных вариантов доставки в Украину западных РСЗО через другие союзные страны путем их перепродажи, например, через Люксембург, сделав эти системы «чистыми» перед публично выражаемой обеспокоенностью США по поводу «нежелательного» применения для удара по территории России. Тем более, что президенту Джо Байдену и Конгрессу США активно поступают обращения с просьбами пересмотреть свою позицию. Из Пентагона уже прозвучали определенные сигналы о возможной поставке Украине ракет с дальностью до 150 км.

У России есть целый комплекс ракетных средств. Это баллистические ракеты, а также многочисленные реактивные системы залпового огня, в том числе унаследованные со времен СССР: 9К51 «Град», 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч». В сравнении с ними РСЗО «Торнадо» – это уже другая, более мощная категория. С управляемыми и даже стандартными боеприпасами эти системы способны ключевым образом менять обстановку на поле боя.

РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» являются глубоко модернизированными версиями советских образцов «Град» и «Смерч» соответственно. Усовершенствование коснулось боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь

«Торнадо-С» имеет максимальную дальность поражения до 200 км, при этом эффективной дальностью их стрельбы (со спутниковой навигацией) эксперты определяют дистанцию до 120 км. Такие же характеристики способны обеспечивать новые комплекты модернизации для РСЗО «Торнадо-Г». Таким образом, эти российские системы доминируют над стандартными HIMARS с их ограниченной дальностью в 70 км, без наведения на цель.

«Но любое действие всегда вызывает противодействие. По итогам того, что Россия начнет массированное применение своих «Торнадо», вполне вероятно, что США снимут свои прежние ограничения, а Украина дополнительно применит турецкие ракетные установки TRLG-230. Помимо этого, основная борьба будет вестись за логистические возможности по подаче боеприпасов и, в случае уничтожения или крупных повреждений, с новыми пусковыми установками», – отмечает чешский военный сайт.

По его мнению, конфликт вокруг Украины будет долгим, и кроме всего прочего, это непременно станет удобным местом для испытания различных видов оружия, боеприпасов и тактики ведения боя.

«Идеального оружия на поле боя не бывает. Ракеты с наведением по сигналу GPS или ГЛОНАСС могут быть заглушены, ракеты с наведением по лазерному лучу нуждаются в облучателе цели, которым является воздушная наводка, самолет или беспилотник. Пусковые установки HIMARS и «Торнадо-С» сложно уравнять, так как у каждой есть свои плюсы и минусы. Это явно эффективные средства, и главное в итоге тактика их применения», – заключает Security Magazin.