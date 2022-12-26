Константин Косачев, возглавляющий комитет Совфеда по международным отношениям, рассказал о рисках нападения НАТО. Он уточнил, что все угрозы со стороны Североатлантического альянса относительно России будут прекращаться любыми способами.

Косачев отметил, что риск того, что НАТО может начать вооруженный конфликт с Россией, усугубляется тем, что Украина намерена вступить в союз и постоянно заявляет о том, что вернет себе все утраченные территории.

Член Совета Федерации уточнил, что такая перспектива военного нападения исходит уже не только от Украины, но и от всего блока НАТО в отношении России. И эта угроза со стороны США является абсолютно неприемлемой, она будет купироваться всеми возможными способами.