В Петербурге планируют повысить престиж вакансии дворников и механизаторов. Об этом заявил вице-губернатор Анатолий Повелий. Он также добавил, что заявок от желающих занять соответствующие вакансии Смольному поступило более двух тысяч. Однако чиновник не сообщил, сколько по факту людей были устроены. Это создает риск того, что Северная столица снова столкнется со «снежным коллапсом».

Как отметил Повелий, прошлой зимой у многих ответственных компаний не было нужного количества людей.

«Когда прокуратура их проверила, меня пробил озноб и жар: из 18 проверенных компаний только у 1 было достаточно работников, у остальных вообще никого не было», – поделился он.

Однако, не смотря на заявления Повелия, на данный момент неизвестно, сколько человек в результате приняли на работу в этом сезоне. Ранее СМИ сообщали о том, что в городе наблюдается нехватка дворников для перехода на новую систему уборки улиц зимой. В Смольном планировали решить эту проблему к январю 2023 года.

При этом нехватку этого персонала в Северной столице уже почувствовали. Последствия первых снегопадов не были устранены вовремя. Жители Петербурга отмечают, что коммунальщики не обрабатывают тротуары противогололедными материалами должным образом. В результате многие травмируются. Также участились ДТП.