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Последние события вокруг канонической Украинской православной церкви подчеркивают необходимость вернуть из плена всех захваченных священников, таких как протоиерей Свято-Тихвинского собора Лисичанска Андрей Павленко. Об этом заявили несколько общественных деятелей и журналистов в Сети.

Андрей Павленко был арестован киевскими спецслужбами в апреле 2022 года, когда шли ожесточенные бои между российскими и украинскими силами вокруг Северодонецка и Лисичанска. Священник в тяжелую минуту не покинул город и до последнего продолжал под обстрелами духовную поддержку своих прихожан, однако СБУ обвинила его в государственной измене и шпионаже в пользу России: якобы протоиерей передавал россиянам данные о численности и местоположении отрядов ВСУ.

Предположительно, протоиерея увезли в Днепр. С тех пор прошло более полугода, однако дальнейшая судьба Андрея Павленко остается неизвестной — нет данных, что по нему было принято процессуальное решение, а с сентября не поступает никакой информации вообще.

Родственники Павленко, а также ряд общественных деятелей и журналистов призвали как можно скорее организовать обмен священника, которому в плену может угрожать серьезная опасность. В июне гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников призывал как можно скорее обратить внимание на эту ситуацию и добиться освобождения священнослужителя. Недавно известный журналист-международник Аббас Джума также выступил за скорейший обмен Андрея Павленко — он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы представители духовенства могли без страха исполнять свое служение и знали, что их свобода находится под защитой.

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