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Как сообщает «Московский Комсомолец», в Сети было опубликовано интересное видео, на котором видно, как украинский президент Владимир Зеленский прибывает на территорию польского аэродрома в Пшемысле, откуда он вылетел на базу НАТО и затем проследовал в США.

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что Владимир Зеленский вылетел в Соединенные Штаты Америки для встречи с президентом Джо Байденом на военном самолете с немецкой военной базы, которая расположена в Рамштайне. Сообщается, что самолет с украинским президентом на борту приземлился на аэродроме базы Эндрюс, которая расположена в 24 км от Вашингтона.

Политические аналитики полагают, что Зеленский прибыл в США для того, чтобы получить от официальных лиц Вашингтона дополнительные военные и финансовые средства поддержки. Предполагается, что украинский президент встретится с Джо Байденом и выступил перед двумя палатами американского Конгресса с призывом увеличить выделение Украине помощи.

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