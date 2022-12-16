В ряде Telegram-каналов были опубликованы кадры ракетного обстрела территории Днепровской гидроэлектростанции, которая расположена в городе Запорожье. Сообщается, что одна из ракет попала прямиком в машинный зал ДнепроГЭС.

Как сообщают официальные власти города Запорожья и части области, которые находятся под контролем Украины, сегодня было зафиксировано 12 прилетов. В нескольких районах города начались проблемы с электричеством и водоснабжением.

На опубликованных в Сети кадрах, видно как над территорией ДнепроГЭС поднимается густой серый дым, далее по территории самой станции прилетает еще две ракеты, взрывы которых были зафиксированы на видео. Съемка велась из окна гражданского автомобиля, который двигался по мосту через реку Днепр.

Напомним, что сегодня утром территория Украины была подвержена очередному массированному ракетному обстрелу со стороны ВКС России. Сообщается, что утром по объектам на территории Украины было запущено порядка 70 ракет. Официальные лица ряда украинских городов и регионов уже заявили о проблемах с электроэнергией и водоснабжением.