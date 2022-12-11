Как сообщает портал Pravda.ru, российские разведчики, которые работают на передовой линии фронта, уже давно сообщали, что неоднократно встречали украинскую бронетехнику с заваренными люками. Теперь же в Сети было опубликовано видео, когда к российским военным в плен сдается экипаж украинского танка Т-72 с заваренными люками.

Как можно видеть на опубликованных кадрах, российские военнослужащие с помощью кувалды сбивают наваренные металлические пластины, которые препятствовали открытию люков. После этого украинские танкисты покидают свою боевую машину с поднятыми руками.

Далее на кадрах можно услышать, как один из танкистов ВСУ по имени Михаил родом из Хмельницкой области рассказывает, что люки его боевой машины были заварены специально, чтобы экипаж не имел возможности убежать с поля боя или добровольно сдаться в плен. Михаил служит в ВСУ сержантом в должности механика-водителя танка Т-72.