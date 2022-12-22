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В столице Соединенных Штатов прошла встреча лидеров двух стран – Америки и Украины. До поездки Владимир Зеленский неоднократно просил Байдена прилететь в Киев, но тот всегда отвечал отказом. Теперь украинский президент сам прибыл в Вашингтон. Основной темой переговоров стало оказание военной помощи Украине.

При этом в Сети написали о казусных моментах, которые произошли с украинским лидером.

На выложенных кадрах видно, что Байден покровительственно придерживает за плечи Зеленского, а у того выражение лица плаксивое. Со стороны такая картина выглядит очень странно.

Ранее, во время пресс-конференции, Байден похвалил Зеленского, но предположил что тот может погибнуть, если это понадобится Украине.

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