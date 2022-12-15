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Как сообщает  издание «Военное дело», жестокие кадры гибели украинских военнослужащих в населенном пункте Артемовск (украинское название Бахмут) были опубликованы в разных Telegram-каналах.

На кадрах видно, как отряд ВСУ перемещался по открытой местности и попал под минометный обстрел вооруженных сил Российской Федерации. В результате точного попадания по передвигающемуся отряду противника, несколько бойцов украинского подразделения были ликвидированы. Командир группы проверил тело одного из убитых бойцов и доложил по рации высшему командованию о 200-х в своем отряде. После этого командир отряда пытается успокоить выживших бойцов, которые требуют от него вернуться на исходные позиции.

Сообщается, что данное видео было записано на камеру одного из бойцов ВСУ, которая была закреплена на его шлеме. События, происходящие на опубликованном видео, случились примерно месяц назад в окрестностях населенного пункта Артемовск.

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