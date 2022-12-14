Пользователи Сети смогли получить доступ к первому рендеру смартфона Realme GT Neo 5. Новинка должна получить очень заметное улучшение и заменить собой устаревший смартфон Realme GT Neo 3.

Сообщается, что новинка Realme GT Neo 5 должна получить новую зарядку с мощностью в 240 Вт, что почти в 10 раз превосходит мощность зарядки, например, флагмана Samsung Galaxy S23. Можно привести и другой пример, GT Neo 5 превосходит по мощности зарядки в 5 раз смартфон Xiaomi 13 Pro.

Мощное зарядное устройство в 240 Вт получит только топовая версия смартфона с аккумуляторной батареей емкостью в 4600 мАч, в то время как стандартная версия смартфона будет оснащаться батареей емкостью в 5000 мАч и поддержкой зарядного устройства мощностью до 150 Вт.

Судя по опубликованным рендерам, новинка получит тройную камеру. Главный модуль будет укомплектован датчиком Sony IMX890, который поддерживает разрешение в 50 Мп. Экране телефона будет поддерживать кадровую частоту в 144 Гц и иметь разрешение в 1,5К.