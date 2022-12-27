Военные Сербии начали строить блокпосты в северной части Косово. Для их возведения используются груженные грузовики. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Александр Вучич, сербский президент, заявил, что Приштина готовится к нападению на сербов на севере Косово и разрушению блокпостов.

Официальная же Приштина выдвинула обвинения против Вучича в том, что он способствует разжиганию конфликта при помощи средств массовой информации. Будто бы это необходимо для дальнейшей интервенции войск Сербии.

Власти Косово обратились к военным НАТО, чтобы те демонтировали баррикады.

В ночь с 25 на 26 декабря косовский спецназ открыл огонь по сербам на баррикадах. Параллельно послы стран Евросоюза обратились к Вучичу с требованием разобрать баррикады.