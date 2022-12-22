Разведка, корректировка огня артиллерии и поражение наземных целей – три задачи, под которые будут готовить операторов коптеров и дронов на универсальном тренажёре “Корзина”. Его разработала отечественная компания “ALFA Центр мишеней” – передаёт РИА “Новости”.

По словам представителя компании Анатолия Сманцера, создание тренажёра – отклик на потребности специальной военной операции. Она показала насколько полезны беспилотные летательные аппараты при ведении боевых действий.

Комплекс “Корзина” – это блоки и мишени разного размера и с разными свойствами. Помимо этого в него входят блок управления, специальное программное обеспечение и так далее. Всё вместе это позволяет моделировать различные тактические ситуации на территории площадью до 3 квадратных километров.

Уточняется, что среди особенностей нового тренажёра – его автономность работы: элементы комплекса могут функционировать более 12 часов. А программное обеспечение имеет открытый исходный код, что со временем может расширить функционал “Корзины”.